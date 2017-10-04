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Суд по банкротству кузбасской шахты "Заречная" отложен до 13 ноября для завершения аудита

Сибирь
4 октября, 13:15 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 4, октября. /ТАСС

Арбитраж удовлетворил поступившее ходатайство от представителей шахты, временного управляющего и шести кредиторов предприятия

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КЕМЕРОВО, 4 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Кемеровской области отложил до 13 ноября разбирательство по делу о банкротстве шахты "Заречная" из-за необходимости завершения аудита предприятия и других активов угольной компании "Заречная", который проводит специализированная фирма по заказу пришедшего летом инвестора - ТОО "Уголь Казахстана", передает корреспондент ТАСС с заседания суда в среду.

Арбитраж удовлетворил поступившее ходатайство от представителей шахты, временного управляющего и шести кредиторов предприятия, участвовавших в заседании и поддержавших заявление. "Я полагаю, что судебное разбирательство должно быть отложено, ходатайство я удовлетворяю. Судебное разбирательство... отложено на 13 ноября", - сказала заместитель председателя суда, судья Валентина Димина.

Как пояснила представитель шахты "Заречная" Елена Дашкина, время требуется для завершения финансового и производственного аудита предприятий и компании "Заречная", который проводит аудиторская компания КМПГ по заказу ТОО "Уголь Казахстана". "До завершения аудита не представляется возможным составить проект мирового соглашения, которое должно определить объем обязательств и порядок расчета с кредиторами", - сказала она.

Ожидается, что аудит закончится в середине октября, после чего планируется провести первое собрание кредиторов и принять решение о дальнейшей судьбе шахты. "Помимо шахты "Заречная" у нас такая же ситуация по шахтам "Алексиевская" и "Сибирская" (оба предприятия и сама компания также в процедуре наблюдения - прим. ТАСС), которые входят в холдинг. Вопрос о заключении мирового соглашения идет по всем предприятиям в комплексе", - сообщила она.

Спор кредиторов

Представитель Газпромбанка (залогового кредитора) Артем Андреев, поддержавший ходатайство шахты, подтвердил информацию о проводимом аудите. "Инвестор сейчас полностью анализирует состав имущества, состав контрактных обязательств, он хочет видеть картину целиком. Этот аудит отличается от бухгалтерского тем, что делается горизонт планирования, то есть что возможно [сделать], чтобы снизить издержки и увеличить прибыль", - пояснил он.

Также, по его словам, инвестор решает социальные проблемы, связанные с невыплатой зарплаты. Как сообщалось ранее, шахты угольной компании "Заречная" - основные должники по невыплате зарплаты в Кузбассе. В прокуратуре Кемеровской области ТАСС уточнили, что ситуация на предприятиях компании остается сложной и находится на контроле надзорного органа. "В сентябре компания "Заречная" погасила задолженность в 147 млн рублей за июль", - сообщили в прокуратуре.

Между тем, два участвовавших в заседании кредитора высказались против того, чтобы отложить разбирательства по делу о банкротстве. Так, представитель Чешского экспортного банка Сергей Обухов попросил суд признать шахту банкротом и ввести процедуру конкурсного производства. Он указал на то, что в дело не представлено никаких документов о проводимой работе. Аналогичную позицию высказал представитель компании Витол С. А. (Vitol S.A.) Никита Михайлин, добавив, что, по его мнению, происходит затягивание процедуры банкротства, при этом в целом компания не против урегулирования спора мирным путем, но "документов никаких не видит".

Суд потребовал от должника и временного управляющего предоставить по итогам аудита и до проведения собрания кредиторов проект мирового соглашения для ознакомления.

О компании

Процедура наблюдения в отношении "Заречной" и трех ее предприятий, в том числе строящейся шахты "Сибирская", была введена в начале года. С 2013 года неформально владельцем компании считали структуру "Уралвагонзавода" - "УВЗ- Логистик". По данным выписки из ЕГРЮЛ, "Заречная" через "Интерконсалтинг" принадлежит четырем физлицам, при этом с 20 июня 2017 года сменились двое из них. Новым владельцам принадлежит по 32% доли угольной компании.

После этого "Заречная" сообщила о приобретении 64% в "Интерконсалтинге" товариществом с ограниченной ответственностью "Уголь Казахстана". Инвестор планирует вложить в развитие кузбасской компании до 5 млрд рублей в 2017 году и первой половине 2018 года. Планировалось, что шахты "Заречная" и "Алексиевская" начнут добычу в сентябре, однако добыча так и не началась. В настоящее время уголь добывается только на шахтоучастке "Октябрьский", который входит в шахту "Заречная".

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