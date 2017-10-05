Генпрокуратура выявила коррупционные нарушения в Сибирском управлении Ростехнадзора

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НОВОСИБИРСК, 5 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ выявила массовые коррупционные нарушения у сотрудников Сибирского управления Ростехнадзора, 20 должностных лиц привлечены к ответственности. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации провела проверку в Сибирском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в ходе которой установлены нарушения законодательства о противодействии коррупции", - говорится в сообщении.
В частности, речь идет о случаях, когда сотрудники предоставляли неполные или недостоверные сведения о своих доходах, расходах и имуществе, что является нарушением федеральных законов. В декларациях отражены не все квартиры и машины сотрудников и их супругов. "Имели место случаи сокрытия сумм и источников полученных дополнительных доходов", - добавили в ведомстве.
Один из инспекторов управления не предоставил сведения о покупке в 2016 году двух квартир в Томске на общую сумму свыше 3 млн рублей, тогда как общий доход его семьи за три года, предшествующим сделкам, составлял менее 2 млн рублей.
Не всегда служащие соблюдали требования закона о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. К примеру, государственный инспектор Алтайского отдела управления в 2016 году выполнял проектные работы для коммерческой организации, в которой сам же проводил контрольно-надзорные мероприятия.
В связи с выявленными нарушениями заместитель Генерального прокурора РФ Иван Семчишин внес руководителю Сибирского управления Ростехнадзора представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. В итоге 20 должностных лиц из Сибирского управления были привлечены к дисциплинарной ответственности.