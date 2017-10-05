Управделами главы Алтайского края отстранен от работы

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БАРНАУЛ, 5 октября. /ТАСС/. Суд в Барнауле удовлетворил ходатайство следователя и временно отстранил от занимаемой должности управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова - фигуранта уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК).
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и отстранил от занимаемой должности управделами [Белобородова]", - отметила собеседница агентства. В ведомстве уточнили, что "отстранение носит временный характер - на период следствия".
Во вторник, 3 октября, краевое управление СК возбудило уголовное дело в отношении Белобородова, подозреваемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2016 году управделами без проведения конкурентных процедур за счет средств бюджета, выделенных на реализацию программы по совершенствованию государственного и муниципального управления, организовал заведомо незаконную покупку трех иномарок за 18 млн рублей. Автомобили покупали для подведомственного управления автохозяйства у единственного поставщика.
На прошлой неделе местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве края сообщили, что силовики в масках якобы зашли в здание правительства и затем проследовали в кабинет Белобородова. Тогда в правительстве региона информацию об обысках опровергли.