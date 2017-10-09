Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: Буркову на посту врио главы Омской области поможет опыт политической конкуренции

Сибирь
9 октября, 17:06 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, октября. /ТАСС

Александр Бурков сам является политическим технологом, и ему прежде всего пригодится опыт ведения политической борьбы в жесткой конкурентной обстановке, считает директор уральского филиала ФоРГО

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Депутату Госдумы от "Справедливой России" Александру Буркову, назначенному в понедельник временно исполняющим обязанности губернатора Омской области, поможет его опыт работы в условиях жесткой политической конкуренции. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

Президент РФ Владимир Путин 9 октября принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова. Врио главы региона до выборов назначен Александр Бурков, который является председателем Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Свердловской области.

Смотрите также
Врио губернатора Омской области Александр Бурков

Биография врио губернатора Омской области Александра Буркова

"Бурков - это весьма достойный кандидат, он человек опытный в политической и управленческой сферах. На Урале у него не было особых политических перспектив, в партии - тоже, поэтому его назначение в Сибири вполне закономерно. У него хорошие шансы быть избранным на пост губернатора, тем более что он сам является политическим технологом... Буркову прежде всего пригодится его опыт ведения политической борьбы в жесткой конкурентной обстановке, а также большой опыт коммуникации с разного рода чиновниками", - сказал Гагарин.

По мнению эксперта, место Буркова на посту руководителя реготделения "Справедливой России" может занять Дмитрий Ионин, который в сентябре участвовал в выборах свердловского губернатора.

"Есть единственный кандидат, который может занять этот пост (руководителя реготделения партии в Свердловской области - прим. ТАСС) - это Ионин. Он выступил неплохо на выборах губернатора региона, показал бойцовские качества, качества лидера. Кроме него, потенциальных кандидатов нет, он способен дать второе дыхание региональному отделению партии, но для этого ему нужны полномочия, статус", - отметил Гагарин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Бурков, Александр Леонидович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Раде зарегистрирован законопроект об ограничении въезда граждан Украины в РФ
2
Экс-представитель СБУ назвал выводы следствия по делу Вороненкова политически окрашенными
3
Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Досье
4
Максакова призвала не искать личных мотивов убийства Вороненкова
5
Биография врио губернатора Омской области Александра Буркова
6
Власти Германии предполагают, что недавний выброс рутения мог произойти на Южном Урале
7
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
Темы дня
Новости партнеров
Реклама