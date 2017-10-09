Эксперт: Буркову на посту врио главы Омской области поможет опыт политической конкуренции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Депутату Госдумы от "Справедливой России" Александру Буркову, назначенному в понедельник временно исполняющим обязанности губернатора Омской области, поможет его опыт работы в условиях жесткой политической конкуренции. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

Президент РФ Владимир Путин 9 октября принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова. Врио главы региона до выборов назначен Александр Бурков, который является председателем Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Свердловской области.

"Бурков - это весьма достойный кандидат, он человек опытный в политической и управленческой сферах. На Урале у него не было особых политических перспектив, в партии - тоже, поэтому его назначение в Сибири вполне закономерно. У него хорошие шансы быть избранным на пост губернатора, тем более что он сам является политическим технологом... Буркову прежде всего пригодится его опыт ведения политической борьбы в жесткой конкурентной обстановке, а также большой опыт коммуникации с разного рода чиновниками", - сказал Гагарин.

По мнению эксперта, место Буркова на посту руководителя реготделения "Справедливой России" может занять Дмитрий Ионин, который в сентябре участвовал в выборах свердловского губернатора.

"Есть единственный кандидат, который может занять этот пост (руководителя реготделения партии в Свердловской области - прим. ТАСС) - это Ионин. Он выступил неплохо на выборах губернатора региона, показал бойцовские качества, качества лидера. Кроме него, потенциальных кандидатов нет, он способен дать второе дыхание региональному отделению партии, но для этого ему нужны полномочия, статус", - отметил Гагарин.