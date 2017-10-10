Строительная компания требует признать банкротом иркутского депутата Левченко

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ИРКУТСК, 10 октября. /ТАСС/. Компания "КапиталИнвестСтрой" потребовала в судебном порядке признать банкротом депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, в отношении которого ранее были возбуждены уголовные дела по экономическим преступлениям, говорится в материалах Арбитражного суда.
Согласно исковому заявлению, сумма неисполненных Андреем Левченко обязательств составляет 57,5 млн рублей.
Как отмечается в определении суда, производство по этому делу временно приостановлено. В период до 6 ноября заявителю необходимо предоставить суду дополнительные документы, в частности копию решения Октябрьского районного суда Иркутска о взыскании задолженности, исполнительных листах и доказательство взыскания долгов c ЗАО "Стальконструкция", генеральным директором которого является Андрей Левченко.
Летом 2016 года Левченко было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в крупном размере" и "Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев".
В октябре прошлого года Левченко стал депутатом Законодательного собрания региона от КПРФ, получив высвободившийся мандат однопартийца Михаила Щапова (в настоящее время является депутатом Госдумы).