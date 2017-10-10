"Заречная" задолжала кредиторам 32,9 млрд руб.

КЕМЕРОВО, 10 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Кемеровской области во вторник удовлетворил ходатайство временного управляющего угольной компании "Заречная" и отложил разбирательство по делу о ее банкротстве до 27 ноября. За время введенного в начале года наблюдения 19 кредиторов заявили требования на 32,9 млрд рублей.

"Суд рассмотрел ходатайство об отложении разбирательства, признал его обоснованным, <...> откладывает судебное разбирательство по отчету временного управляющего и рассмотрения дела по существу на 27 ноября 2017 года", - сказала судья Юлия Дорофеева.

По данным представителя временного управляющего Антона Егорова, с момента введения процедуры наблюдения в реестр включены требования 19 кредиторов на общую сумму более 32,9 млрд рублей, в том числе 14,5 млрд требования Газпромбанка, 5,6 млрд рублей - "Глобал Рисосиз энд Индастриз С.а.р.л." (прежнее название "УВЗ Интернейшнл С.а р.л."), 4 млрд 370 млн - Связь-банка, около 3 млрд - входящей в состав "Заречной" шахты "Алексиевская" и т. д.

Егоров уточнил, что ходатайство об отложении разбирательства мотивировано необходимостью завершения аудита компании и ее предприятий, а также обсуждением проекта возможного мирового соглашения с кредиторами. Его поддержали сама компания и представители 6 кредиторов, участвовавших в заседании - Газпромбанка, Связь-банка, "УВЗ- Транс" и другие.

Представитель еще одного кредитора - компании Витол С. А. (Vitol S.A.) Никита Михайлин - возражал против отложения. По его словам, не получено никаких "письменных доказательств" о проводимом аудите, отложение разбирательства приводит к затягиванию процесса. "Отложение не в интересах кредиторов", - добавил он.

Как сообщалось, процедура наблюдения в отношении "Заречной" и трех ее предприятий, в том числе строящейся шахты "Сибирская", была введена в начале года. Разбирательства по банкротству шахт назначены на 7 и 13 ноября 2017 года.

О компании

С 2013 года неформально владельцем компании считали структуру "Уралвагонзавода" - "УВЗ-Логистик". По данным выписки из ЕГРЮЛ, "Заречная" через "Интерконсалтинг" принадлежит четырем физлицам, при этом с 20 июня 2017 года сменились двое из них - товарищество с ограниченной ответственностью "Уголь Казахстана" приобрело 64% кузбасской компании.

Сообщалось, что инвестор планирует вложить в развитие кузбасской компании до 5 млрд рублей в 2017 году и первой половине 2018 года. Планировалось, что шахты "Заречная" и "Алексиевская" возобновят добычу в сентябре, однако она так и не началась. В настоящее время уголь добывается только на шахтоучастке "Октябрьский", который входит в шахту "Заречная".

В этом году шахты компании, где работает более 4 тыс.человек, стали основными должниками по выплате зарплаты в Кузбассе, который входит в тройку регионов-лидеров по данному показателю. На прошлой неделе замгубернатора Дмитрий Шамгунов сообщил журналистам в Кемерово, что власти региона рассчитывают на стабилизацию ситуации в "Заречной" до конца года.