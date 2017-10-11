Новосибирск впервые с 2010 года полностью выполнил норматив по ремонту дорог

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Новосибирск впервые с 2010 года полностью выполнил норматив по ремонту дорогСибирь 11 октября, 9:45
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НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Новосибирские власти впервые за семь последних лет выполнили норматив по ремонту дорог. Сделать это позволила реализация федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" (БКД), в рамках которой город получил из федерального и областного бюджетов 800 миллионов рублей.
"Мы отремонтировали 1 млн 300 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия. За семь лет первый раз такое. Это норматив. Мы семь лет назад, в 2010 году, тоже его выполнили, тоже была федеральная программа", - сообщил в среду журналистам директор МКУ "Управление дорожного строительства" Юрий Алексеевский.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уточнил, что в 2017 году в рамках программы "БКД" Новосибирск получил 480 миллионов рублей из федерального центра, 320 миллионов рублей - из регионального бюджета и 236 миллионов рублей добавлено из бюджета города по условиям софинансирования.
По данным Алексеевского, в 2018 году программа будет продолжена. Общий объем финансирования составит 1 миллиард 46 тысяч рублей: 451 миллион рублей - из федерального, 320 миллионов рублей - из регионального и 275 миллионов рублей - из бюджета муниципалитета. Будет отремонтировано 8 дорог и ликвидированы 9 очагов аварийности.