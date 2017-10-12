Резидент новосибирского технопарка учит детей программированию с помощь игры

НОВОСИБИРСК, 12 октября. /ТАСС/. Компания-резидент новосибирского Технопарка (Академпарка) организовала на базе учебного центра "Сибинфоцентр" кружок программирования для детей, любящих играть в компьютерные игры. Курс выходного дня рассчитан для посетителей 8-12 лет и помогает им определиться с профессией, сообщила в четверг пресс-служба Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.

"Курс представляет собой синтез интересного и полезного: базовые основы программирования, алгоритмики решения задач, которые учащиеся осваивают в игровой форме за серию занятий. Это помогает ребенку в последующем изучении не только самих языков программирования, но и веселого и творческого их применения для прикладных задач", - приводит пресс-служба слова директора "Сибинфоцентра" Анастасии Залеской.

"Сибинфоцентр" был основан в 1996 году на базе Новосибирского научного центра. Являясь авторизованным партнером Cisco, Microsoft, Android, 1С-Битрикс, "Сибинфоцентр" проводит более 300 курсов и 1500 тестов для профессионального роста. Детским курсам в Центре уделяют особое внимание, рассматривая их как начало профориентации.