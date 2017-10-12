Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Археологи нашли на Алтае древнейший варган - традиционный музыкальный инструмент

Сибирь
12 октября, 13:20 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 12, октября. /ТАСС

Возраст музыкального инструмента превышает две тысячи лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 12 октября. /ТАСС/. Ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН обнаружили на севере Республики Алтай древнейший камус (варган), изготовленный из рога животного. Возраст этого музыкального инструмента превышает две тысячи лет, сообщил в четверг в новосибирском пресс-центре ТАСС замдиректора по научной работе Института археологии и этнографии Вячеслав Молодин.

"Это древнейший музыкальный инструмент из рога, так называемый камус. Камусы мы сейчас знаем по этнографическим материалам, но видите, как давно они были, оказывается, в ходу, делали их из рога. Эта находка относится к скифо- сарматскому времени, то есть это эпоха раннего железа, начало первого тысячелетия до нашей эры", - сказал ученый.

По его словам, камусы, или варганы, выполненные из металла, до сих пор известны у алтайцев, тувинцев и сибирских татар - это традиционный инструмент для Азии. Однако столь древний и выполненный из кости варган найден археологами впервые. Он представляет из себя три полоски, при вибрировании средней из них издается характерный звук.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Путин освободил от должности губернатора Псковской области Турчака
4
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
5
МО РФ: США развернули в Польше дивизию, пользуясь истерией вокруг учений "Запад-2017"
6
Захарова назвала срыв флагов над дипобъектами РФ в США надругательством над госсимволом
7
Привлекавшаяся 54 раза за нарушение ДТП девушка в Ростове насмерть сбила человека
Темы дня
Новости партнеров
Реклама