Археологи нашли на Алтае древнейший варган - традиционный музыкальный инструмент

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НОВОСИБИРСК, 12 октября. /ТАСС/. Ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН обнаружили на севере Республики Алтай древнейший камус (варган), изготовленный из рога животного. Возраст этого музыкального инструмента превышает две тысячи лет, сообщил в четверг в новосибирском пресс-центре ТАСС замдиректора по научной работе Института археологии и этнографии Вячеслав Молодин.
"Это древнейший музыкальный инструмент из рога, так называемый камус. Камусы мы сейчас знаем по этнографическим материалам, но видите, как давно они были, оказывается, в ходу, делали их из рога. Эта находка относится к скифо- сарматскому времени, то есть это эпоха раннего железа, начало первого тысячелетия до нашей эры", - сказал ученый.
По его словам, камусы, или варганы, выполненные из металла, до сих пор известны у алтайцев, тувинцев и сибирских татар - это традиционный инструмент для Азии. Однако столь древний и выполненный из кости варган найден археологами впервые. Он представляет из себя три полоски, при вибрировании средней из них издается характерный звук.