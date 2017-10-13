Глава Бурятии: Минпромторг региона должен стать "окном в Сколково" для инноваторов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил создать на базе регионального Минпромторга "окно" для взаимодействия местных компаний-инноваторов с фондом "Сколково", сообщили в пятницу в пресс-службе руководителя республики.

"Главное, чтобы это было "окно", а не "форточка". Большое, широкое, светлое окно", - приводит пресс-служба слова Цыденова, обратившегося к министру промышленности и торговли Бурятии Алексею Мишенину во время обсуждения дальнейшего сотрудничества с фондом "Сколково".

В пресс-службе главы региона ТАСС пояснили, что сотрудники республиканского Минпромторга будут координировать сотрудничество фонда "Сколково", властей республики и компаний-инноваторов.

Сообщается, что фонд "Сколково" предложил региону два варианта взаимодействия. Первый - предоставить компаниям из Бурятии меры поддержки, которые сформированы в "Сколково" по федеральному закону, чтобы эти компании не уезжали из региона, а получали развитие. Второй вариант предполагает внедрение в регионе разработок действующих резидентов фонда.

В Бурятию в эти дни прибыла команда фонда "Сколково" по приглашению Цыденова и в рамках соглашения с правительством региона. Она презентовала в республике ряд инновационных проектов в здравоохранении, сельском хозяйстве, промышленности, туризме, образовании и IT-технологиях. Вице-президент по региональному и международному развитию фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин отметил заинтересованность региона в сотрудничестве с фондом: за два дня работы в Бурятии к представителям фонда поступило 28 предложений от местных компаний, все проекты будут рассмотрены экспертами в ближайшее время.

По информации пресс-службы главы Бурятии, в 2018 году в республике также пройдет масштабный стартап-тур фонда "Сколково" с участием авторитетных экспертов, которые проконсультируют местных инноваторов по вопросам развития и продвижения проектов.