В Иркутской области начались работы по созданию "Байкальского геопарка ЮНЕСКО"

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Организационные работы по созданию "Байкальского геопарка ЮНЕСКО" начались в Тажеранской степи и на острове Ольхон. Об этом сообщает пресс-служба Роснедр.
Геопарк представляет собой особо охраняемую территорию, где наглядно показана ее геологическая история, процессы формирования местных ландшафтов, пород и месторождений, а также ценные археологические объекты и материалы, посвященные доисторическим животным.
"Начались организационные работы по созданию "Байкальского геопарка ЮНЕСКО" в Тажеранской степи и на острове Ольхон в Иркутской области. В план "Байкальского геопарка ЮНЕСКО" входят несколько центров, посвященных разным направлениям. Например, Бугульдейка станет центром по геофизике и геологии. <…> Еланцы будут центром для географов", - сообщают в пресс-службе.
Кроме того, центр геологии откроется в селе Черноруд, центр по археологическим исследованиям - в районе Сахюрты, центр по изучению воды и гидробионтов - на острове Ольхон, в поселке Узуры, расположенном возле самого глубокого места на Байкале.
По данным ведомства, работа геопарка будет организована в сотрудничестве с Институтами Сибирского отделения РАН, Иркутским государственным университетов и Иркутским национальным исследовательским техническим университетом, а также благодаря международному сотрудничеству и обмену опытом с Францией. Планируется, что проект позволит устранить следы неблагоприятного антропогенного воздействия на Байкал, являющийся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а также даст толчок к развитию познавательного и образовательного туризма.
Геопарки создаются в различных странах мира с 1990-х, а с 2002 года существует специальная программа ЮНЕСКО по поддержке всемирной сети таких площадок, в которой сейчас участвуют 24 государства. Решение о признании территории геопарком выносится ЮНЕСКО на основании шести критериев. К ним относятся геология и пейзаж, устройство управления и надзора, наличие и уровень описаний и пояснений к природным объектам, геотуризм, потенциал развития местной экономики и удобство путешествия.