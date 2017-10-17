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Выделение федерального гранта на четвертый мост в Новосибирске сдвигается на год

Сибирь
17 октября, 12:28 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 17, октября. /ТАСС

Стоимость проекта определена в размере около 35 миллиардов рублей, из федерального бюджета должны поступить 26 миллиардов

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Вид на метромост через реку Обь в Новосибирске

Вид на метромост через реку Обь в Новосибирске

© Евгений Курсков/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Выделение федерального гранта на строительство четвертого моста в Новосибирске в объеме 26 миллиардов рублей сдвигается примерно на один год из-за нехватки ресурсов в бюджете. Об этом сообщил во вторник на слушаниях, посвященных бюджету Новосибирской области на 2018 и плановый период 2019-20 годов министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

"Как у министра финансов у меня есть информация: в этом году ... федеральный бюджет не имеет в полном объеме ресурсов для поддержания трех отобранных по конкурсу проектов, среди которых - четвертый мост в Новосибирске. По данным Минтранса РФ, сроки предоставления гранта сдвигаются примерно на один год", - сказал Голубенко.

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Четвертый мост через Обь должен соединить центральную часть Новосибирска с одним из самых оживленных районов левого берега. Проект предполагает строительство транспортных развязок на двух берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы "Байкал", Чуйский тракт и "Сибирь".

Мост будет строиться на условиях концессии. Стоимость проекта определена в размере около 35 миллиардов рублей. Федеральный бюджет должен выделить на строительные работы 26 миллиардов рублей, 3,8 миллиарда рублей на подготовку площадки будет направлено из бюджета региона, остальное обеспечат средства концессионера.

Ранее также сообщалось, что в бюджете Новосибирской области на 2018 год средства на подготовку площадки под строительство моста заложены в объеме 2,2 миллиарда рублей. Под снос в месте строительства попадает около 300 объектов, 74 из них - жилые здания.

Чтобы обеспечить доход концессионера, проезд по мосту будет платным. Ранее региональные власти провели предварительный конкурс для инвесторов. Его победителем стала "Сибирская концессионная компания", принадлежащая дочерней структуре Газпромбанка.

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