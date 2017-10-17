Глава Минприроды призвал наказать браконьеров, добывавших краснокнижного барана на Алтае

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Глава Минприроды Сергей Донской призвал МВД России привлечь к ответственности алтайских браконьеров, в машине которых нашли туши краснокнижного барана-аргали. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

"Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай в ходе рейда задержали троих жителей с. Кокоря, в автомобиле которых были обнаружены разделанные туши животных. <…> В автомобиле находились туши самки краснокнижного алтайского горного барана (аргали, архар) и двух ягнят, добытые на территории охотничьих угодий в урочище Текелю. В связи с фактом браконьерства ведутся оперативно-следственные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Глава Минприроды России Сергей Донской обратился в МВД России с просьбой взять под контроль расследование факта браконьерства и привлечь виновных к ответственности по всей строгости закона", - говорится в сообщении ведомства.

Наказание за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет и штраф до 2 млн. рублей. По оценкам экспертов Минприроды, ущерб в результате добычи одной особи составляет 500 тыс. рублей, а общий ущерб, нанесенный фауне республики Алтай, - 1,5 млн рублей.

Алтайский горный баран занесен в Красную книгу РФ как вид, находящийся под угрозой исчезновения. По данным Минприроды, численность данного вида в Алтае-Саянском регионе составляет 3900 особей. Самая большая группа, 1200 особей, обитает именно в республике Алтай.