Источник: в отношении экс-главы томского УМВД возбуждено дело

ТОМСК, 18 октября. /ТАСС/. Уголовное дело заведено в отношении бывшего руководителя УМВД РФ по Томской области Игоря Митрофанова, сообщил в среду ТАСС источник в силовых структурах Томской области.

"В отношении Митрофанова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями", - уточнил собеседник агентства.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением факта возбуждения дела и комментарием Митрофанова.