Источник: в отношении экс-главы томского УМВД возбуждено дело

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ТОМСК, 18 октября. /ТАСС/. Уголовное дело заведено в отношении бывшего руководителя УМВД РФ по Томской области Игоря Митрофанова, сообщил в среду ТАСС источник в силовых структурах Томской области.
"В отношении Митрофанова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями", - уточнил собеседник агентства.
ТАСС пока не располагает официальным подтверждением факта возбуждения дела и комментарием Митрофанова.