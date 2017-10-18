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Источник: в отношении экс-главы томского УМВД возбуждено дело

Сибирь
18 октября, 11:21 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 18, октября. /ТАСС

По данным собеседника ТАСС, Игоря Митрофанова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

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ТОМСК, 18 октября. /ТАСС/. Уголовное дело заведено в отношении бывшего руководителя УМВД РФ по Томской области Игоря Митрофанова, сообщил в среду ТАСС источник в силовых структурах Томской области.

"В отношении Митрофанова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями", - уточнил собеседник агентства.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением факта возбуждения дела и комментарием Митрофанова.

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