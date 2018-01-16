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Объем введенного жилья в Новосибирске упал на треть по итогам 2017 года

Сибирь
16 января, 14:47 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 16, января. /ТАСС

При этом спад строительства не помешал городу выйти на второе место в стране по сдаче жилья

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НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Объем введенного жилья в Новосибирске в 2017 году сократился почти на треть по сравнению с показателями предыдущего года: в 2017 году было возведено 805 жилых зданий общей площадью 1 млн 43 тыс. 361 кв. м, а в 2016 году - 1414 жилых зданий площадью 1 млн 530 тыс. 500 кв. м. Как сообщает во вторник пресс-центр мэрии, при этом спад строительства не помешал Новосибирску выйти на второе место в стране по сдаче жилья.

"Это второй результат среди городов РФ (первый - Ростов-на-Дону с показателем 1 млн 118 тыс. кв. м) и первый среди ближайших соседей - областных центров Сибирского федерального округа", - приводит пресс-центр слова начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Анатолия Мотыги.

В среднем по Новосибирску ввод жилой площади из расчета на одного жителя города в 2017 году составил 0,65 кв. м, в 2016 году этот показатель равнялся 0,98 кв. м. По итогам года снизилась и общая сумма инвестиционных вложений в строительный комплекс - с 74 млрд 486 млн 988 тыс. рублей в 2016 году до 50 млрд 368 млн 317 тыс. рублей в прошлом году.

Ранее сообщалось, что ввод жилья в Новосибирске и в Сибирском федеральном округе падает второй год подряд. В январе-сентябре 2017 года в округе было введено жилых домов общей площадью 4 млн 308,7 тыс. кв. м, что на 13% меньше, чем в январе-сентябре 2016 года. Одной из причин такого положения эксперты называли уход с рынка инвесторов, которые приобретали квартиры для перепродажи, а также общее снижение покупательной способности жителей.

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