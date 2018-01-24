Солдат-срочник погиб при пожаре на Алтае

БАРНАУЛ, 24 января. /ТАСС/. Солдат-срочник погиб при пожаре на учениях в Алтайском крае. По данному факту проводится проверка, сообщил ТАСС в среду Константин Кольцов, заместитель военного прокурора войсковой части №56681 города Омска, в введении которой находится дивизия в Алтайском крае, где произошла трагедия.

"Возгорание проводки было, проводим сейчас проверку [по факту гибели солдата]", - сказал Кольцов.

Жители Алтайского края пишут в социальных сетях, что пожар произошел у села Косиха во время военных учений. В полях загорелась палатка, из которой успели выбраться пять человек. Одного из солдат не обнаружили во время экстренной переклички. После поисков выяснилось, что он запутался в спальнике и не смог выбежать на улицу.

С ожогами тела солдата доставили в медучреждение, но спасти его не удалось. Отмечается, что молодой человек прибыл служить на Алтай из Чувашии.