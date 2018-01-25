Омская область совместно с Китаем реализует проект по строительству логистического центра

ОМСК, 25 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омская область совместно с администрацией города Шуанляо (КНР) реализует проект по строительству на территории региона логистического центра, в который будет инвестировано не менее 1 млрд рублей, сообщили ТАСС в региональном министерстве экономики.

"Проект подразумевает строительство на территории поселка Красный Яр Любинского района Омской области складских помещений (трех холодных и четырех теплых), создание швейного, фармацевтического, ликероводочного производств, а также производства полиэтиленовых изделий (труб)", - уточнили в министерстве.

В ведомстве отметили, что объем инвестиций в проект составит не менее 1 млрд рублей, будет создано более 150 рабочих мест. "Для реализации проекта выделен земельный участок площадью 25,3 га", - уточнил собеседник агентства. В настоящий момент ведется подготовка проектно-сметной документации на объекты и коммуникации.

Китай входит в тройку лидеров внешнеторговых партнеров Омской области. За 11 месяцев 2017 году внешнеторговый оборот между сибирским регионом и КНР превысил 69 млн долларов. При участии китайского капитала в регионе было создано несколько предприятий в сфере деревообработки, сельского хозяйства, производства текстиля и обуви. В 2017 году Омская область открыла в зоне беспошлинной торговли города Маньчжурия Омский торговый дом, где представлены товары местного производства.