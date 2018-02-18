Самолет из Благовещенска экстренно сел в Новосибирске из-за болезни пассажира

ТАСС, 18 февраля. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Благовещенск - Екатеринбург, экстренно сел в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажира. Об том сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

"Экстренная посадка была из-за того, что одному из пассажиров стало плохо <…> Ему оказали помощь и отвезли в больницу", - сказали в ведомстве.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, примерно через час после посадки самолет "Уральских авиалиний" вылетел в Екатеринбург.