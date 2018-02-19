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Директор новосибирского НИИТО отправлен под домашний арест по подозрению в растрате

Сибирь
19 февраля, 5:54 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, февраля. /ТАСС

Он будет под арестом до 14 апреля 2018 года

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НОВОСИБИРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд по ходатайству следствия отправил под домашний арест директора Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (ННИИТО) Михаила Садового. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе суда.

"Избрали в отношении Садового меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 суток, до 14 апреля 2018 года и установили ограничения", - сказал собеседник агентства.

Расследование дела ведет расположенное в Новосибирске Пятое следственное управление ГСУ СК России, подробности не разглашаются.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л.Цивьяна" (ННИИТО) Министерства здравоохранения России - крупнейшее в России многопрофильное медицинское учреждение, занимающееся лечением заболеваний в области травматологии, ортопедии, нейрохирургии. В 2012 году на базе НИИТО был создан первый в России медицинский технопарк, который объединяет производителей высокотехнологичного медицинского оборудования, протезов и имплантов.

Михаил Садовой, которому в этом году исполнится 61 год, работает в институте с 1985 года, с 2006 года - в должности директора. Он около 10 лет возглавляет кафедру организации здравоохранения и общественного здоровья Новосибирского государственного медицинского университета.

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