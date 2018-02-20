В Кузбассе в угольном разрезе в ДТП с "БелАЗом" погибли два человека

КЕМЕРОВО, 20 февраля. /ТАСС/. Полицейские в Кемеровской области устанавливают обстоятельства ДТП с участием легкового автомобиля и автосамосвала "БелАЗ" на технологической дороге разреза "Бунгурский", в котором два человека погибли и один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону во вторник.

Авария произошла на технологической автодороге Новокузнецк - Листвяги, где столкнулись автосамосвал и иномарка Nissan Avenir. "Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "БелАЗ". В результате аварии погибли двое пассажиров Nissan Avenir - 43-летний и 50-летний мужчины. 46-летний водитель легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.

Проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение. Установлено, что в легковом автомобиле ехали жители города Новокузнецка, работники разреза "Бунгурский".

"Глава города Сергей Кузнецов потребовал от собственников угольных предприятий незамедлительно принять дополнительные меры по организации безопасного движения грузового и личного автотранспорта на технологических дорогах и в связи со случившейся трагедией оказать всестороннюю помощь семьям погибших. Администрация города приносит свои искренние соболезнования родным и близким погибших, их семьям также будет оказана материальная помощь", - отметили в пресс-службе.