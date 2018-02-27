Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.02:
$ 55.67
€ 68.66
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Золотодобывающая фабрика в Забайкалье будет ежегодно отчислять в бюджеты 1 млрд руб.

Сибирь
27 февраля, 11:04 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Строительство обогатительной фабрики на территории золоторудного месторождения Наседкино позволит позволит также создать около 1 тыс. новых рабочих мест

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Обогатительная фабрика, которую планируют построить на территории золоторудного месторождения Наседкино в Могочинском районе Забайкальского края, будет ежегодно отчислять 964 млн рублей в бюджеты всех уровней. Об этом во вторник сообщила ТАСС губернатор региона Наталья Жданова.

"При выходе предприятия на проектную мощность бюджетные отчисления составят 964 млн рублей в год. Речь идет о бюджетах всех уровней. Добыча золота составит 2,34 тонны в год. Реализация проекта привлечет в экономику региона свыше 8,8 млрд рублей инвестиций, их фактический объем уже превысил 3,5 млрд рублей", - сказала руководитель региона.

Ранее в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме Жданова сообщила, что строительство фабрики позволит создать около 1 тыс. новых рабочих мест.

Дальневосточная компания цветных металлов (Дальцветмет, "дочка" компании "Мангазея") реализует проект строительства на территории Наседкино обогатительной фабрики, которая должна ежегодно перерабатывать 1 млн тонн руды. Предприятие предназначено для получения лигатурного золота, или сплава Доре. Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, срок отработки запасов месторождения - до 2030 года.

В начале февраля Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий по строительству фабрики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Забайкальский край
Персоны
Жданова, Наталья Николаевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала польского журналиста Томаша Мацейчука в Подмосковье
2
Биография народной артистки СССР Татьяны Карповой
3
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
4
Российских олимпийцев встретили "Катюшей" и признаниями в любви
5
Посол России вызван в британский МИД в связи с ситуацией в Восточной Гуте
6
В ДНР за хищения задержаны 22 сотрудника минуглеэнерго, включая главу ведомства
7
Свищев: Брызгалова после отстранения Крушельницкого должна ехать на ЧМ с другим партнером
Темы дня
Новости партнеров
Реклама