Золотодобывающая фабрика в Забайкалье будет ежегодно отчислять в бюджеты 1 млрд руб.

ЧИТА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Обогатительная фабрика, которую планируют построить на территории золоторудного месторождения Наседкино в Могочинском районе Забайкальского края, будет ежегодно отчислять 964 млн рублей в бюджеты всех уровней. Об этом во вторник сообщила ТАСС губернатор региона Наталья Жданова.

"При выходе предприятия на проектную мощность бюджетные отчисления составят 964 млн рублей в год. Речь идет о бюджетах всех уровней. Добыча золота составит 2,34 тонны в год. Реализация проекта привлечет в экономику региона свыше 8,8 млрд рублей инвестиций, их фактический объем уже превысил 3,5 млрд рублей", - сказала руководитель региона.

Ранее в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме Жданова сообщила, что строительство фабрики позволит создать около 1 тыс. новых рабочих мест.

Дальневосточная компания цветных металлов (Дальцветмет, "дочка" компании "Мангазея") реализует проект строительства на территории Наседкино обогатительной фабрики, которая должна ежегодно перерабатывать 1 млн тонн руды. Предприятие предназначено для получения лигатурного золота, или сплава Доре. Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, срок отработки запасов месторождения - до 2030 года.

В начале февраля Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий по строительству фабрики.