СДС не планирует продавать "Алтайвагон"

КЕМЕРОВО, 2 марта. /ТАСС/. Холдинговая компания "Сибирский деловой союз" (СДС) не планирует продавать завод "Алтайвагон" (Алтайский край, занимает 3 место в РФ по выпуску вагонов) и планирует в 2018 году нарастить объемы производства до 10 тыс. вагонов, что на 42,8% больше 2017 года, сообщил журналистам гендиректор отраслевого холдинга СДС - "СДС-Маш" Александр Мирошник в пятницу.

Ранее о планах вхождения алтайского вагонзавода в "Ростех" в июне 2017 года журналистам сообщал заместитель председателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков. По его словам, были определенные договоренности по передаче завода и они прорабатывались.

Отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли продажа "Алтайвагона", Мирошник сказал: "Нет". Президент СДС Михаил Федяев добавил, что "мы никогда его [вопрос о продаже] не поднимали". "Завод загружен до конца года полностью <…> Мы задачу ставим [произвести] 10 тыс. вагонов в этом году", - сказал Мирошник, уточнив, что в 2017 году выпуск составил 7 тыс. вагонов.

При этом, по словам Федяева, в 2017 году "завод три месяца стоял". Мирошник пояснил, что это было связано с конфликтной ситуацией, сложившейся с "Уралвагонзаводом" (УВЗ, входит в "Ростех") по использованию лицензии на тележку для вагонов с нагрузкой на ось в 25 тонн. УВЗ изменил условия лицензии и выпуска продукции.

"То есть мы должны были делать, отдавать им, а они продавать. Мы, естественно, не подписали такое лицензионный договор. <…> Мы обратились в ФАС, мы считаем это нарушением конкуренции, у нас одно заседание прошло, следующее - 5 [марта] в понедельник", - сказал он, добавив, что с УВЗ на данный момент "мы не сотрудничаем".

Из-за этого "Алтайвагон" вынужден был расторгнуть контракт с "Сибирской угольной энергетической компанией" (СУЭК, занимает 1 место в РФ по добыче угля) по производству 3,5 тыс. полувагонов: предприятие успело поставить более 2,5 тыс. единиц железнодорожного состава, остальные 953 вагона так и не было произведены.

Выход на прибыль

По словам Мирошника, контракт с СУЭК должен был вывести "Алтайвагон" на безубыточность в прошлом году. По итогам 2017 года завод сработал с убытками в 100 млн рублей, в этом - рассчитывает получить прибыль в 350 млн рублей.

"Мы зависим от конъюнктуры, которая зависит от логистических компаний. Стоимость вагонов определяется суточной арендной ставкой: если взять два года назад, она была около 400 рублей, сегодня 1,9 тыс. рублей. От этой ставки рассматривается окупаемость вагона и от этого любой собственник, который приобретает вагон, считает, как он может окупить: вот когда ставка было 400 рублей, окупаемость вагона была более 30 лет, а срок службы 22 года, а сейчас [окупаемость] 10 лет, то есть 22 года [вагон] работает, за 10 лет окупился, 12 лет дает прибыль", - пояснил он.

Инвестиции в развитие и поддержание производства "Алтайвагона" в 2018 году планируется на уровне 750 млн рублей против 500 млн годом ранее. Как рассказал Мирошник, будут реализованы три новых проекта. "Это работа над новой тележкой, это создание полувагона повышенной кубатуры - на 88 кубов, сегодня мы выпускаем на 83 куба. К четвертому кварталу [2018 года] мы сделаем новый вагон", - добавил он.

Также планируется производить на заводе крытые вагоны. "У нас есть цех, на котором расположено оборудование [для выпуска крытых вагонов], он законсервированным был. Для того, чтобы запустить цех, нам нужно еще 300 человек, сейчас объявлен набор, мы принимаем людей, и в мае начинаем первые крытые вагоны делаем", - добавил он, уточнив, что на "Алтайвагоне" работает около 7 тыс. человек.

О заводе

"Алтайвагон" - один из крупнейших в РФ заводов по производству железнодорожного грузового подвижного состава. Это градообразующее предприятие города Новоалтайска, его филиал находится в городе Рубцовске Алтайского края.