Иркутский губернатор пообещал за два месяца обеспечить местами в детсады все военные семьи

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пообещал во вторник в ходе селекторного совещания с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу обеспечить в течение двух месяцев местами в детские сады всех проживающих на территории региона детей военнослужащих.

Глава региона проинформировал, что на данный момент возможностью получать дошкольное образование обеспечены все дети военнослужащих возрастом от трех до семи лет. При этом остаются проблемы с обеспечением детей местами в дошкольных группах ясельного возраста.

"Уточните, когда в детские сады могут пойти 52 ребенка [возрастом до трех лет]? Нас интересует, чтобы 52 мамы имели возможность работать и поддерживать своих мужей при несении ими военной службы", - спросил министр обороны.

"В течение двух месяцев 52 ребенка будут местами в детские сады обеспечены", - отметил Левченко.левченко

По его словам, соответствующее распоряжение уже дано муниципалитетам, поскольку все детские сады, находившиеся ранее в ведении Минобороны переданы местному самоуправлению.