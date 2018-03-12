Жители сибирских городов выберут проекты благоустройства общественных территорий

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Жители сибирских городов, где наряду с президентскими выборами 18 марта пройдет голосование по проектам благоустройства городских пространств, решат, как улучшить городские скверы, реконструировать парки и обустроить набережные. О том, как пройдет голосование, чего ожидают от него власти и эксперты, и как избиратели помогут авторам проектов получить 1 млн рублей - в материале ТАСС.

В приоритете - парки и скверы

В Кемеровской области голосование за проекты благоустройства пройдет в трех городах, которые в этом году празднуют юбилей. Как рассказали ТАСС в департаменте жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона, это Кемерово, которому исполняется 100 лет, Новокузнецк - ему будет 400 лет, и Белово, которому исполнится 80 лет.

Жители 70-тысячного моногорода угольщиков и энергетиков Белово, в частности, выберут проект благоустройства из шести вариантов реконструкции Центрального городского парка, в котором должны появиться спортивные и игровые площадки, велосипедная дорожка и современные аттракционы, главным из которых станет колесо обозрения.

"Цель организаторов проекта - создать в городе такое место отдыха и развлечений, которое смогло бы стать составить конкуренцию ведущим паркам области", - добавили в департаменте.

В Красноярске в текущем году запланировано привести в порядок 10 скверов, которые жители выберут из 18 предложенных вариантов в день голосования. Жительница города Вера Петрова хотела бы видеть в их числе сквер Чернышевского, где может появиться дорожка для скандинавской ходьбы, уличные тренажеры, экотропа.

"Как минимум два раза в неделю бываю в этом сквере, занимаюсь скандинавской ходьбой. Таких спортивных целая группа, поэтому хочется, чтобы в сквере была создана специализированная дорожка. Также я предложила предусмотреть уличные спортивные тренажеры. Считаю, что сквер должен преобразиться с учетом пожеланий разных поколений: и детей, и молодежи, и взрослых", - сказала Петрова.

Два из десяти проектов по благоустройству городских парков, площадей и скверов выберут жители Читы. Их эскизы уже опубликованы на сайте мэрии. В числе представленных проектов - вторая очередь благоустройства центральной площади города, реконструкция которой началась в 2017 году. Горожанам также предложили проекты улучшения еще трех площадей, четырех парков и двух скверов.

Голосование для всех поколений

Жителям Барнаула в день голосования нужно будет выбрать шесть из десяти территорий, которые войдут в программу ремонта на 2018 год. Среди объектов, за которые предлагают проголосовать в городе - Нагорный парк на берегу Оби, пешеходная зона Обского бульвара и Демидовская площадь. По словам сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта Марины Ермоленко, причин организовать голосование в один день с президентскими выборами две: это поможет сократить расходы и даст возможность выразить свою позицию старшему поколению, которое не может воспользоваться онлайн-ресурсами.

"Мы исходили из того, чтобы сократить расходы, не делать дополнительный день для голосования, а второе - все- таки электоральная активность на выборах президента традиционно высокая, онлайн-голосование не всем категориям населения доступно, не всегда старшее поколение владеет технологиями", - пояснила ТАСС Ермоленко.

В Омской области, где проекты будут выбирать в Омске, Исилькуле, Калачинске и Таре, такую практику называют формированием задела по планам благоустройства на будущее. "Главное - узнать мнение жителей. <...> Учитывая, что в дальнейшем финансирование проекта планируется увеличить в два раза, уже сейчас необходимо понимать, что мы будем делать в последующие годы", - рассказал ТАСС заместитель председателя правительства региона Сергей Фролов.

Такая практика общественного обсуждения проектов благоустройства благоприятно скажется не только на комфорте проживания, но и на экономике городов, если развивать не центральные, а периферийные территории, считает новосибирский урбанист и архитектор Евгений Чугунов.

"К преобразованному месту будет стягиваться пешеходный поток, а за ним и бизнес. Рост числа пешеходов приводит к увеличению числа торговых точек и пунктов быстрого питания и социального обслуживания. В благоустроенных районах и прилегающих к ним улицах возрастает арендная ставка, а за этим последует дальнейшее улучшение и строительство вокруг обновленных территорий", - сказал собеседник агентства.

Миллион за лучший проект

Необычное голосование ждет жителей Улан-Удэ. 18 марта в столице Бурятии определят не только приоритеты благоустройства общественных территорий, но и победителя конкурса на лучший дизайн-проект набережной, проходящей в центре города вдоль рек Уда и Селенга.

Победитель получит 1 млн рублей. За второе и третье место предусмотрены призы в 300 и 100 тыс. рублей соответственно. Как будет выглядеть набережная в Улан-Удэ, пока неизвестно, но на ней будет установлена скульптура авторства художника Даши Намдакова под названием "Селенга". Он написал на своей странице в Facebook, что это будет бронзовая фигура высотой почти 4 метра.

"Для бурят река - это путь, поэтому я стал лепить всадницу, юную девушку, которая отправилась в дорогу на своем верном спутнике. Ноги коня - в воде, он идет, осторожно нащупывая брод, он бережет свою хозяйку. Для меня важно, чтобы люди могли бы подходить к бронзовой скульптуре, рассмотреть картинки на пьедестале, полюбоваться и девушкой, и открывающимся видом на панораму Селенги", - сказал скульптор.