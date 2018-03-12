Омский суд приговорил двух граждан Казахстана к 16 годам тюрьмы за ввоз 3 кг героина

ОМСК, 12 марта. /ТАСС/. Омский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима двух граждан Республики Казахстан, которые в 2016 году ввезли и пытались сбыть на территории региона 3 кг героина, рассказал ТАСС старший помощник прокурора области Дмитрий Павленко.

"Омский областной суд вынес приговор в отношении двух граждан Республики Казахстан, которые были признаны виновными в контрабанде наркотических средств в особо крупном размере и покушении на их сбыт. Суд согласился с позицией обвинения и назначил [каждому] наказание в виде 16 лет колонии строгого режима", - рассказал Павленко.

Он сообщил, что осужденные, вступив в предварительный сговор, в августе 2016 года провезли на машине через российско-казахстанскую границу в Омской области 3 кг героина, который планировали продать в областном центре. В Омске преступники были задержаны сотрудниками полиции.