Победители грантов соберут в Бурятии более 300 волонтеров для экологических проектов

УЛАН-УДЭ, 13 марта. /ТАСС/. Победители президентских грантов соберут в Бурятии более 300 волонтеров для экологических проектов по защите леса от пожаров и строительству пешеходных и велосипедных троп на побережье Байкала. Об этом сообщил журналистам командир "Добровольческого корпуса Байкала" Андрей Бородин и президент Ассоциации "Большая Байкальская тропа" Андрей Сукнев.

"В рамках реализации грантов по направлению "Охрана окружающей среды и защита животных" мы начали формировать ресурсный добровольческий центр, набираем волонтеров для развития проектов, связанных с охраной природы на Байкале и с экологическим туризмом", - сказал Бородин.

Он отметил, что первый этап реализации двух грантов, общий бюджет которых - около 5 млн рублей, уже прошел. Приобретено необходимое оборудование, в том числе средства для борьбы с природными пожарами, средства мониторинга и видеофиксации, инвентарь для развертывания полевых лагерей. Второй этап предполагает набор более 350 добровольцев из разных регионов России, их обучение и участие непосредственно в экологических проектах.

"Все это проводится в рамках объявленного Года добровольца, - поделился Бородин. - Сейчас растет поколение, которое, к сожалению, не сможет участвовать в комсомольских стройках, в стройотрядах, как это делали наши родители. Наши проекты - такая своеобразная им замена, чтобы энергия молодежи была направлена в правильное русло".

Из ближайших планов - выезд на разведку и тушение торфяных пожаров в Кабанском районе Бурятии и проведение семинара по противопожарной безопасности на природных объектах, установка предупреждающих аншлагов на въездах в лес. Уже летом - помощь в тушении природных возгораний, обустройство туристических троп.

"С мая начнется работа по улучшению туристической тропы в пригороде Улан-Удэ, ее обустройство для маломобильных людей. В июне и июле - строительство троп для пешего и конного туризма в Тункинском национальном парке", - добавил Сукнев. В апреле самых активных волонтеров ждет восхождение на Мунку-Сардык - высочайшую вершину Восточного Саяна (3491 м), расположенного на границе России и Монголии.