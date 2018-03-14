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СК возбудил новое дело по неуплате налогов в отношении экс-главы "Мостовика" Шишова

Сибирь
14 марта, 16:06 UTC+3 ОМСК ОМСК 14, марта. /ТАСС

Бывший руководитель и владелец компании ранее уже был осужден за аналогичное преступление и мошенничество

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ОМСК, 14 марта. /ТАСС/. Следственные органы возбудили очередное дело по неуплате налогов в отношении бывшего руководителя и владельца НПО "Мостовик" Олега Шишова, который ранее уже был осужден за аналогичное преступление и мошенничество. Об этом сообщила в среду ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

"Олег Шишов средства в размере 256,2 млн рублей, удержанные из зарплаты работников предприятия в виде налога на доходы физических лиц, не перечислил в бюджет. По данному факту вчера было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц")", - уточнила Болдинова.

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По ее словам, средства на счетах предприятия для расчетов с налоговыми органами были. Около 650 млн рублей было потрачено на другие цели, включая выдачу займов, расчеты с другими организациями и юридические услуги. В настоящий момент органы проводят все необходимые следственные действия.

Дело "Мостовика"

Экс-глава "Мостовика" 16 сентября 2016 года был приговорен Куйбышевским районным судом Омска к четырем годам колонии за уклонение от уплаты налогов и мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В этом сроке был учтен приговор Фрунзенского районного суда Владивостока за пособничество в растрате 1 млрд рублей при строительстве океанариума. В конце марта 2017 года Шишов вышел на свободу - было удовлетворено его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Как установил суд, Шишов похитил около 157 млн рублей, полученных по фиктивным документам в качестве аванса на строительство окружной дороги Омска (участок Федоровка - Александровка). Сумма аванса составила 526 млн рублей, из которых 79 млн рублей были потрачены на строительные работы, более 289 млн рублей были возвращены в бюджет Омской области в виде банковской гарантии выполнения компанией своих обязательств по строительству дороги.

Кроме того, Шишов в 2009-2011 годах внес в финансовые документы "Мостовика" и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций-контрагентов строительно-монтажных работ в разных регионах, отразив их в составе налоговых вычетов. За счет этого он уклонился от уплаты НДС более чем на 478 млн рублей. Летом прошлого года Омский областной суд постановил взыскать с Шишова причиненный ущерб на общую сумму 635 млн рублей.

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