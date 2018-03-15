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МРСК Сибири с 2019 года планирует строить только цифровые подстанции

Сибирь
15 марта, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

В компании не уточнили, сколько будет построено цифровых подстанций, отметив, что такие объекты будут строиться во всех регионах ее присутствия

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. МРСК Сибири с 2019 года планирует строить только цифровые электроподстанции. Об этом в четверг в ходе рабочей поездки в Алтайский край сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Александр Пудовкин.

"В прошлом году мы построили в Красноярском крае первую цифровую подстанцию 110 кВ в Сибирском федеральном округе. <...> Все подстанции, которые будут проектироваться в этом году и начнут строиться в 2019-2020 году, будут цифровыми", - сказал Пудовкин.

По его словам, 20% инвестиционной программы в течение ближайших пяти лет будет направленно на "цифризацию" сетей. Объем программы на 2018 год у компании составляет 12 млрд рублей.

Пудовкин не уточнил, сколько будет построено цифровых подстанций, заметив, что такие объекты будут строиться во всех регионах присутствия МРСК Сибири.

Цифровая подстанция - это подстанция с широким внедрением систем автоматизации и управления, обладает повышенными характеристиками надежности при большей автономности работы.

Компания "МРСК Сибири" осуществляет распределение электроэнергии на территории Алтая, Бурятии, Тувы и Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км, а протяженность линий электропередачи - почти 228 тыс. км.

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