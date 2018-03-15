Дорогу в аэропорт Норильска закрыли для легкового транспорта из-за метели

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Дорогу Норильск - Кайеркан - аэропорт Алыкель закрыли для легкового транспорта из-за метели. Об этом в четверг сообщило управление ГО и ЧС администрации Норильска.

С 13 марта на Таймыре действует штормовое предупреждение. В четверг в районе Норильска 14 градусов мороза, метель с порывами ветра до 20 метров в секунду.

"По решению ГИБДД на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель введен временный запрет для движения легкового автотранспорта категории "В". Для доставки авиапассажиров в аэропорт организованы автобусы 33 маршрута", - сообщили в ГО и ЧС.

В справочном бюро аэропорта сообщили, что "Алыкель работает по фактической погоде - боковой ветер".

Аэропорт является основным для Норильска и Таймырского района, через него осуществляется авиасообщение с Красноярском и другими регионами России.