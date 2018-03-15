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Алтайский край направит 437 млн рублей на расселение из аварийного жилья в 2018 году

Сибирь
15 марта, 13:30 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 15, марта. /ТАСС

Средства позволят переселить 519 человек и расселить 33 аварийных многоквартирных дома

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БАРНАУЛ, 15 марта. /ТАСС/. Алтайский край в 2018 году, несмотря на завершение федеральной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, будет реализовывать подобный проект за счет собственных средств. На это в общей сложности планируется направить 437 млн рублей, сообщил на профильном совещании в четверг губернатор региона Александр Карлин.

"Мной подписано постановление о внесении изменений в региональную программу "Об обеспечении доступным и комфортным жильем населения Алтайского края на 2014-2020 годы". Программа дополнена новым разделом, который касается вопросов переселения граждан в 2018-2019 годах. <...> Консолидированный ресурс составит на 2018 год 437 млн рублей", - сказал Карлин.

По словам губернатора, средства регионального бюджета составят около 300 млн рублей, софинансирование муниципалитетов, которые имеют более 500 тысяч человек - 50%, с меньшим числом жителей - 10%. Это позволяет переселить 519 человек и расселить 33 аварийных многоквартирных дома. Полностью решить проблемы удастся в городах Алейск и Славгород, и трех сельских районах.

"Девять последних лет мы работали по соответствующей федеральной программе, введение в действие новой программы предполагается с 1 января 2019 года. Образуется определенная технологическая пауза - год 2018. Мы вместе с законодателями изучили наши бюджетные возможности, и пришли к выводу, что необходимо 2018 год не делать годом паузы, так как речь идет о жизненно важных вопросах наших сограждан", - сказал глава региона.

Карлин рассказал, что ресурсы для продолжения программы предусмотрены и на 2019 год в объемах не ниже 2018 года. Он также отметил, что это решение даст краю дополнительные аргументы, чтобы более органично войти в бушующую федеральную программу. По словам руководителя Минстройтранса края Ивана Гилева, программа переселения из аварийного жилья стала одним из факторов развития строительства в регионе - квартиры приобретались в 200 домах и 83 из них были новостройками.

По данным администрации Алтайского края, регион выполнил в полном объеме задачи по расселению жилья, признанного аварийным до 2012 года. В рамках госпрограммы с 2009 по 2017 годы на переселение граждан было направлено около 7 млрд рублей, из них 5 млрд - средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, по одному миллиарду - из краевого и местных бюджетов. Расселены 18 тысяч человек из 802 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года.

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