Лоукостер "Победа" с 25 марта будет летать в Бурятию ежедневно

УЛАН-УДЭ, 16 марта. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") будет летать в столицу Бурятии город Улан-Удэ ежедневно. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства республики.

"Победа" увеличит частоту рейсов Улан-Удэ - Москва - Улан-Удэ с трех до семи рейсов в неделю с 25 марта. Договоренности об этом достиг глава Бурятии Алексей Цыденов", - сообщили в пресс-службе.

"Победа" начала осуществлять авиарейсы из Москвы в Улан-Удэ и обратно с конца сентября 2017 года. До прихода лоукостера из столицы РФ в столицу Бурятии и обратно летали две авиакомпании: S7 и "Уральские авиалинии".

Маршрут до Улан-Удэ для "Победы" самый продолжительный по времени в существующей полетной программе авиакомпании. На сегодня минимальный тариф в одну сторону составляет 3499 рублей - тариф Стандарт (зарегистрированный багаж до 10 кг), максимальный - 14000 рублей.

По данным Минтранса Бурятии, в среднем загрузка рейсов лоукостера в республике составляет 92%. К марту 2018 года услугами "Победы" воспользовались более 22 тыс. жителей Бурятии - в среднем порядка 5 тыс. человек в месяц в обе стороны.

"Победа" - первый российский лоукостер, образованный в сентябре 2014 года. На данный момент компания осуществляет полеты по ряду российских и зарубежных направлений, в том числе перевозчик осуществляет полеты в Испанию, Италию, Грецию, Германию, Израиль и на Кипр. Как сообщалось ранее, в рамках летнего расписания текущего года компания увеличивает маршрутную сеть на 38%.