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В Алтайском крае создали аграрно-туристический кластер "Алтайские луга"

Сибирь
20 марта, 10:40 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 20, марта. /ТАСС

По сообщению пресс-службы компании "Курорт Белокуриха", этот комплекс позволит улучшить качество питания в санаториях и ресторанах

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БАРНАУЛ, 20 марта. /ТАСС/. Аграрно-туристический кластер "Алтайские луга" открылся в Алтайском крае. Он призван обеспечить гостей курорта федерального значения Белокуриха, расположенного в Смоленском районе, качественными продуктами питания, сообщили во вторник в пресс-службе якорного инвестора проекта, компании "Курорт Белокуриха".

"Кластер начал работу под эгидой краевого Минсельхоза. В объединение вошли комплекс "Сибирское подворье" с ипподромом "Алтай" и другими объектами, "Парк животных ледникового периода" с пантовой лечебницей, животноводческий комплекс "Шотландские луга Алтая", строящийся мясоперерабатывающий цех полного цикла. Создание аграрно-туристического кластера позволит улучшить качество питания в санаториях и ресторанах", - говорится в сообщении.

Один из основных объектов кластера - животноводческий комплекс "Шотландские луга" в соседнем с Белокурихой Солонешенском районе. Он будет снабжать курорт элитной говядиной. В цехе месопереработки будут производить колбасы и мясные деликатесы. В ферму вложили более 11 млн рублей.

"Комплекс "Сибирское подворье" будет выполнять туристическую функцию. Там есть музей, выставочные павильоны, задействованные на мероприятиях федерального и регионального масштаба, птичий двор с редкими видами птиц. Ипподром "Алтай", который входит в комплекс, стал первым в России ипподром, который будет подведомственен Минсельхозу", - пояснили ТАСС в компании "Курорт Белокуриха".

О своих планах создать первый в Сибири аграрно- курортный кластер компания сообщила в апреле 2017 года. Инвестиции на ближайшие два-три года предполагаются в объеме 30-50 млн рублей. Ежегодно курорт Белокуриха принимает порядка 200 тыс. туристов.

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