Пострадавшие в ДТП с автобусом в Томской области находятся в стабильном состоянии

ТОМСК, 22 марта. /ТАСС/. Состояние четверых пассажиров, в том числе двоих детей, пострадавших в среду в ДТП в Томской области, врачи оценивают как стабильное. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Ранее на трассе Томск - Колпашево в Кривошеинском районе Томской области столкнулись автобус и грузовик. Водители обоих транспортных средств погибли, 13 пассажиров автобуса пострадали. Все пассажиры, в том числе 11 детей, были доставлены в больницу для осмотра.

Как сообщила пресс-служба со ссылкой на начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова, врачи Кривошеинской районной больницы осмотрели 23 пассажира рейсового автобуса. Наряду с врачами местной больницы с ними работали травматологи, хирурги и психологи из Томска, бригада была оперативно доставлена в Кривошеино санавиацией.

"В результате в Кривошеинскую районную больницу госпитализированы четверо, в том числе двое несовершеннолетних, 16 и 17 лет. Все остальные отпущены домой и переведены на амбулаторное лечение. Врачи оценивают состояние пациентов как стабильное, средней степени тяжести", - сказал Холопов.

Ранее сообщалось, что СК РФ по Томской области в связи с произошедшим ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса KIA и грузового автомобиля Shaanxi, в результате которого погибли оба водителя, инициировал проверку. Автобус ехал из города Колпашево в Томск. Ситуацию под свой контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 21 марта в Томской области было около минус 4 градусов, облачно, местами шел снег. Экстренные службы региона ранее предупреждали о возможности возникновения гололеда на дорогах.