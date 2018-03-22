Статус ТОР для новосибирского Линева решит проблему зависимости от градообразующего завода

НОВОСИБИРСК, 22 марта. /ТАСС/. Присвоение статуса территории опережающего развития (ТОР) для рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области позволит диверсифицировать экономику моногорода и снизить его зависимость от градообразующего предприятия - Новосибирского электродного завода. Как сообщил ТАСС глава администрации Линева Яков Ландайс, создание новых производственных площадок также позволит решить проблему занятости жителей.

"У нас есть программа развития моногорода Линево, которую мы разрабатывали и утверждали совместно с Фондом развития моногородов. Там расписаны все наши цели и показатели. В 2018 году мы планируем создать около 500 рабочих мест, а к 2025 году этот показатель должен будет превысить 1 тыс. Здесь учитываются число сотрудников как на действующих, так и на новых производственных площадках", - сказал глава поселка.

Власти Новосибирской области в связи с новым статусом Линева также ожидают увеличения числа резидентов и инвесторов, что благоприятно скажется на развитии поселка, в котором проживают более 18 тыс. человек. По словам врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, территорию Линева они будут активно продвигать.

"Теперь, после этого решения, когда все льготы понятны и определены, мы надеемся, что количество резидентов, которые подтвердят вхождение в Линево, увеличится. Мы намерены активно продвигать эту территорию на разных площадках, в том числе и на площадках федерального уровня", - отметил Травников.

Заявка на успех

Заявку в Минэкономразвития РФ на создание ТОР в Линеве правительство региона подало в октябре 2017 года. Тогда многих резидентов сюда приглашали "под честное слово" - в надежде на скорое получение статуса. Как отметила врио министра экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова, заинтересовать резидентов было сложно, но это получилось.

"Для предприятий на таких территориях действует ряд льгот. В их числе федеральные льготы по налогу на прибыль, составляющие ноль процентов в течение пяти лет с момента получения резидентом первой прибыли. На региональном уровне готовится решение о льготе по налогу на прибыль - рассматриваются варианты ставок от нуля до пяти процентов в течение пяти лет", - пояснила Молчанова.

Гендиректор регионального Агентства инвестиционного развития Александр Зырянов уточнил, что еще до присвоения статуса у Линева было пять потенциальных проектов, из них два готовилась реализовать группа компаний "Обувь России". Также инвесторы планируют создать в Линеве производственно-распределительный центр для запчастей автомобилей (ООО "Мир Авто"), организовать промышленное производство гидроксида алюминия (конструкторско-технологическое бюро "Катализатор") и построить транспортно-логистический комплекс ("Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири").

Как сообщил ТАСС глава "Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири" (СТЭЛС) Сергей Максимов, сейчас активно прорабатывается концепция инфраструктуры и вопросы логистики на новой территории опережающего развития, они обсуждаются как с резидентами ТОР, так и с членами объединения.

"В частности, рассматривается возможность совместного создания необходимых складских и логистических комплексов. Компании-члены СТЭЛС (включает в себя 16 компаний, занимающихся перевозкой грузов - прим. ТАСС) готовы взять на себя задачи по организации перевозок для резидентов и обеспечить оптимизацию их транспортно-логистических издержек", - рассказал Максимов.

Дальнейшее развитие

Новосибирская область ждет решения по присвоению статуса ТОР еще для одного поселка - Горный в Тогучинском районе Новосибирской области. Его население составляет более 9 тыс. человек, градообразующим предприятием является Горновский завод спецжелезобетона. Заявка от Горного была отправлена в феврале, ответа власти региона ждут в ближайшее время.

Инвестором этой территории может стать австрийская компания "Кроношпан", которая считается крупнейшим в мире производителем древесных плит. Она готова построить здесь деревоперерабатывающий комплекс стоимостью около 20 млрд рублей. Еще одним плюсом для Горного станет газификация. Это условие является определяющим для получения статуса, и как уточнила пресс-служба региона, в 2018 году совместно с ПАО "Газпром" здесь собираются построить распределительный газопровод и подать газ в 900 домов.

Новосибирская область планирует войти и в будущую программу по созданию ТОР на территории смежных муниципалитетов. Ее создание прорабатывается на базе трех районов - Маслянинского, Сузунского и Черепановского. Как отметил врио губернатора региона Андрей Травников, область планирует стать одним их первых участников новой программы.

"Федеральное финансирование под этот проект еще не открыто. Мы надеемся, что, возможно, такое решение будет принято при формировании бюджета на 2019 год, поэтому работу не останавливаем, чтобы оказаться в числе первых регионов, которые могут претендовать на вхождение в этот проект", - уточнил врио губернатора.