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Последствия схода лавины на дорогу в Красноярском крае устранены

Сибирь
22 марта, 13:22 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, марта. /ТАСС

Расчисткой автодороги Курагино - Черемшанка занимались 12 человек, в распоряжении которых было пять единиц техники

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КРАСНОЯРСК, 22 марта. /ТАСС/. Последствия схода в четверг снежной лавины на автодорогу в Курагинском районе Красноярского края устранены, сообщил региональный главк МЧС.

"Дорога расчищена, автотранспорт двигается в обоих направлениях", - говорится в сообщении. Расчисткой дороги занимались 12 человек, в распоряжении которых было пять единиц техники дорожно-ремонтных служб и МЧС.

Как сообщалось ранее, в четверг в 11:00 местного времени (07:00 мск) поступила информация о том, на 28 км автодороги местного значения Курагино - Черемшанка произошел сход лавины.

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