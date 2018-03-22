Последствия схода лавины на дорогу в Красноярском крае устранены

КРАСНОЯРСК, 22 марта. /ТАСС/. Последствия схода в четверг снежной лавины на автодорогу в Курагинском районе Красноярского края устранены, сообщил региональный главк МЧС.

"Дорога расчищена, автотранспорт двигается в обоих направлениях", - говорится в сообщении. Расчисткой дороги занимались 12 человек, в распоряжении которых было пять единиц техники дорожно-ремонтных служб и МЧС.

Как сообщалось ранее, в четверг в 11:00 местного времени (07:00 мск) поступила информация о том, на 28 км автодороги местного значения Курагино - Черемшанка произошел сход лавины.