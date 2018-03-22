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Совет директоров "Распадской" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2017 год

Сибирь
22 марта, 13:40 UTC+3 МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Сообщается, что последний раз компания выплачивала итоговые дивиденды в 2011 году

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Распадской", одной из крупнейших угольных российских компаний, рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года, следует из материалов компании.

В марте прошлого года гендиректор компании Сергей Степанов говорил, что компания может возобновить выплату дивидендов после 2017 года. Последний раз "Распадская" выплачивала итоговые дивиденды в 2011 году.

Акции "Распадской" по состоянию на 13:25 мск подешевели на 11,08% - до 103 рублей за одну бумагу. При этом в моменте снижение акций достигало 14,9%.

"Распадская" занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области. Компания объединяет три шахты, один разрез, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Горно-металлургическая компания Evraz владеет 82% акций "Распадской", 12% акций торгуются на Московской бирже.

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