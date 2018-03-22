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Обогатительную фабрику с инвестициями в 2 млрд рублей введут в Кузбассе до конца года

Сибирь
22 марта, 13:57 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 22, марта. /ТАСС

В 2017 году было решено изменить проект и увеличить мощность предприятия с 1,5 до 3 млн тонн переработки

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КЕМЕРОВО, 22 марта. /ТАСС/. Группа компаний "Талтэк" (принадлежит инвестиционной компании "Юкас-Холдинг") планирует до конца 2018 года ввести обогатительную фабрику, инвестиции в которую оцениваются в 2 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам вице-президент "Талтэка" Вадим Цымбалов после подписания соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с коллегией администрации Кемеровской области в четверг.

"На сегодняшний день проектирование закончено, приступили к подготовительным и строительным работам, и мы ставим задачу нашим подрядчикам - к концу года эту обогатительную фабрику... запустить", - сказал он.

О данном проекте "Талтэк" заявляла в мае 2016 года, планировала завершить ее проектирование в третьем квартале 2016 года. В 2017 году было решено изменить проект и увеличить мощность фабрики с 1,5 до 3 млн тонн переработки, в связи с этим планировался и рост вложений - с 1,5 до 2 млрд рублей.

Цымбалов в четверг уточнил, что параметры по мощности обогатительной фабрики в 3 млн тонн сохраняются. Что касается инвестиций, то "порядок цифр [2 млрд рублей] остается примерно тот же". Как сообщалось, для "Талтэка" это будет первая собственная обогатительная фабрика.

Развитие обогатительных мощностей для Кузбасса, где добывается около 60% всего отечественного угля, имеет приоритетное значение. Как ранее заявлял губернатор региона Аман Тулеев, обогащенный уголь (без примесей и породы) продается по цене до 2 и более раз дороже. В Кузбассе действуют 54 обогатительные фабрики и установки, в 2017 году они переработали 67 % от всего объема добытого угля.

В группу компаний "Талтэк" (зарегистрирована в городе Барнаул Алтайского края) в Кузбассе входят 4 добывающих актива - два разреза "Талдинский-Западный" и "Разрез им. В.И. Черемнова", а также два участка открытых горных работ на месте бывших шахт "Поляны" и "Луговое". В 2018 году компания рассчитывает нарастить добычу до 6 млн тонн угля против 4,6 млн годом ранее за счет техперевооружения. Инвестиции оцениваются в 300 млн рублей, в 2017 было вложено более 1,16 млрд рублей.

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