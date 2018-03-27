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Мотоциклисты впервые проехали по льду между самыми удаленными берегами Байкала

Сибирь
27 марта, 9:15 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 27, марта. /ТАСС

Маршрут экспедиции "Точка выбора" Краснодарского регионального отделения РГО составил 642 км

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© Краснодарское региональное отделение Русского географического общества

КРАСНОДАР, 27 марта. /ТАСС/. Путешественники первыми проехали по льду на мотоциклах между самыми удаленными друг от друга берегами озера Байкал в рамках экспедиции Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, сообщил ТАСС во вторник руководитель подразделения РГО Иван Чайка.

"Это первопроход - на мотоциклах никто еще не проходил такой маршрут от начала до конца. С российской стороны руководителем группы был Анатолий Гвирдишвили, с чешской - известный путешественник, депутат парламента Чехии Ярослав Холек. И еще с ними были шесть путешественников на мотоциклах, а также часть пути прошла группа сопровождения на автомобилях", - рассказал Чайка.

По его данным, маршрут Гвирдишвили претендует на включение в Книгу рекордов Гиннесса.

Как сообщила пресс-служба кубанского отделения РГО, маршрут экспедиции "Точка выбора" составил 642 км. Путешествие завершилось в Иркутске. "В пути мотоциклисты преодолевали ледовые торосы, объезжали глубокие трещины, ликвидировали незначительные поломки, ночевали на 30-градусном морозе, испытали на себе локальное землетрясение, наблюдали мистическое камлание байкальских шаманов", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что Гвирдишвили двигался на серийном 128-кубовом "Ирбисе" российского производства. А вот чешский путешественник Холек испытал на байкальском льду мотоцикл собственной конструкции с рабочим объемом двигателя 50 "кубов". Кроме того, в экспедицию вошли шесть участников вспомогательного отряда, которые ехали параллельно с мотопутешественниками на двух автомобилях технической поддержки.

Добавляется, что этот первопроход по Байкалу - не первый экстремальный маршрут Гвирдишвили. В конце 1990-х годов он совершил пеший переход через озеро и поездку на мотоцикле Yamaha. В 2003 и 2007 годах на мотоцикле, оснащенном уникальной схемой привода на оба колеса, взбирался на Эльбрус.

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