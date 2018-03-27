Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Новосибирске превысила эпидемический порог на 20%

НОВОСИБИРСК, 27 марта. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Новосибирске по итогам прошлой недели составила 106,2 на 10 тысяч населения. Эпидемический порог превышен более, чем на 20%, сообщает во вторник управление Роспотребнадзора по Новосибирской области.

"На 27 марта за 12 неделю года по Новосибирску зарегистрировано 17 тыс. случаев заболеваемости ОРВИ, показатель составил 106,2 на 10 тыс. населения, что выше значения эпидпорога на 20,7%", - говорится в сообщении.

В целом по Новосибирской области превышение составило 12% (26 тысяч случаев). Больше всего болеют взрослые и подростки старше 15 лет. В связи с превышением порога заболеваемости в регионе проводят дополнительные противоэпидемические мероприятия.

За неделю были обследованы около 1 тыс. человек. В 372 случаях выявлен грипп (47 вирусов гриппа В и 325 вирусов гриппа А), в 20 случаях - вирусы парагриппа и аденовирусы.

Перед эпидемическим сезоном в Новосибирской области от гриппа было привито 43,3% населения - 1,2 млн человек, большая часть - за счет бюджета. Ранее эпидемиологи прогнозировали, что в сезоне 2017-2018 гг. в Новосибирской области будет циркулировать вирус гриппа H1N1, который привел к массовой заболеваемости в 2016 году. Тогда в регионе возникла эпидемия, гриппом переболели более 180 тыс. человек. Было зафиксировано три случая с летальным исходом.