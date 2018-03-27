Паводок в Алтайском крае пошел на убыль, вода ушла из 200 домов

БАРНАУЛ, 27 марта. /ТАСС/. Паводок в Алтайском крае идет на убыль: еще утром в регионе были подтоплены 1255 домов, вода на данный момент ушла из двухсот, сообщил журналистам во вторник губернатор Александр Карлин.

"Динамика в целом отмечается в лучшую сторону. Постепенно сокращается количество подтопленных земельных участков и жилых домов - сегодня в течение дня на 200 [подтопленных] домов меньше, чем утром. Но, тем не менее, объем работы [по ликвидации последствий предстоит] большой... Работы в целом организованы на высоком профессиональном уровне - особая признательность МЧС, сюда выдвинут значительные контингенты спасателей", - сказал Карлин по итогам облета подтопленных территорий.

Глава региона вместе с начальником Сибирского регионального центра МЧС Сергеем Диденко облетели три наиболее пострадавших от паводка района - Краснощековский, Петропавловский и Солонешенский. В последнем предстоит восстановить пять снесенных водой мостов. Карлин сообщил, что к настоящему времени там обеспечены альтернативные проезды, а в ближайшие дни в район отправятся специалисты Минстройтранса и Алтайавтодора, чтобы провести обследование всех поврежденных переправ. Будут определены приоритеты и характер ремонтно-восстановительных работ, которые, как подчеркнул губернатор, будут обеспечены необходимыми финансовыми ресурсами.

Карлин отметил "консолидированную работу всех сил" во время паводка. В частности, отметил он, "местные администрации приняли максимальные меры, которые позволили получить самый главный результат: во время быстрого и масштабного наводнения не погиб ни один человек, все были вовремя оповещены и вывезены в безопасные места".

"Ситуация полностью под контролем, спад воды намечается устойчивый, в 14 населенных пунктах вода уже по сравнению со вчерашним вечером сошла, незамедлительно начинаются работы комиссий по оценке ущерба и оказанию помощи людям", - пояснил Диденко.

По оперативным данным, в Алтайском крае остаются подтопленными порядка 67 населенных пунктов, вода ушла с 446 участков, подтопленными остаются почти 2,6 тыс. участков. Эвакуирован 1 тыс. 71 человек, в пунктах временного размещения находятся 159 человек, остальные временно проживают у родственников и знакомых. Нормализации паводковой ситуации в крае ожидают к 2 апреля. Ранее, в 2014 году, край пережил сильнейшее за 50 лет наводнение - тогда пострадали 125 населенных пунктов, где на тот момент проживали около 47 тыс. человек, ущерб составил около 5 млрд рублей.