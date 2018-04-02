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Власти Новосибирской области выделят средства семье детей, утонувших в яме в феврале

Сибирь
2 апреля, 15:07 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 2, апреля. /ТАСС

Двое братьев шести и одиннадцати лет 2 февраля упали в яму, оставленную рабочими неогороженной после устранения прорыва водопровода

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НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области окажет финансовую поддержку семье детей из Колывани, которые погибли, утонув в вырытой для ремонта водопровода яме, сообщила в понедельник пресс-служба правительства. Средства пойдут на досрочное погашение ипотеки.

"Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников распорядился оказать материальную помощь семье из Колывани, в которой трагически погибли двое детей в начале февраля 2018 года. В связи с трудной жизненной ситуацией, в которой находится семья, региональному министерству труда и социального развития поручено в кратчайшие сроки выделить средства из резервного фонда на досрочное погашение ипотечного кредита семьи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе не уточнили объем финансовой помощи.

Как сообщалось ранее, в поселке Колывань Новосибирской области 2 февраля двое братьев шести и одиннадцати лет утонули в заполненной водой яме, которую коммунальные службы раскопали в ноябре 2017 года, но оставили неогороженной.

Были задержаны директор "Коммунального хозяйства" и мастер предприятия. Глава компании был арестован на два месяца, ему предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ. Глава Колывани Алексей Дорофеев и руководитель Колыванского района Виктор Аверин ушли в отставку.

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