Директор и мастер МУП ЖКХ задержаны в Новосибирской области после гибели двух детей в яме

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Директор и мастер МУП ЖКХ рабочего поселка Колывань в Новосибирской области задержаны после гибели двух детей в яме, вырытой для ремонта водопровода. Об этом сообщает в субботу Следственное управление СК России по Новосибирской области.

"По подозрению в совершении указанного преступления задержаны 44-летний директор МУП поселения Колывань "Коммунальное хозяйство" и 39-летний мастер указанного предприятия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение в совершении преступления, и следователь обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что днем 2 февраля в рабочем поселке Колывань проводились ремонтные работы по устранению неполадок водопровода. По данным следствия, сотрудники МУП ЖКХ администрации Колывань вырыли яму глубиной более двух метров, которая впоследствии заполнилась водой. После устранения прорыва водопровода рабочие покинули место, где проводились работы, яму не засыпали и не обеспечили данную территорию ограждением в нарушении норм безопасности.

Вечером в яму упали проходившие мимо братья шести и 11 лет. Самостоятельно выбраться они не смогли и утонули.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Рабочий поселок Колывань расположен в 45 км от Новосибирска, он является административным центром Колыванского района. В Колывани проживают около 12,5 тыс. человек. Как сообщают местные СМИ, ранее жители поселка неоднократно жаловались на частые коммунальные аварии, в том числе в прокуратуру. В марте прошлого года из-за проблем с водопроводом, смонтированным около 50 лет назад, тысячи жителей поселка на несколько дней оказались без воды.