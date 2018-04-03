Глава Бурятии: сокращение водоохранной зоны Байкала не повлияет на экологию

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ приняло поправки, которые регламентируют исключение территорий населенных пунктов из границ водоохранной зоны Байкала. Такое решение не повлияет на экологию глубочайшего озера планеты, сообщил во вторник глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Корректировка границ водоохранной зоны принимается не в ущерб экологии. И уменьшение площади не ведет к ухудшению условий. Выведены те площади, которые на качество воды в Байкале никак не влияют", - цитирует Цыденова пресс-служба главы республики.

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В пресс-службе напомнили, что в 2017 году президент РФ Владимир Путин до 1 марта 2018 года поручил скорректировать границы водоохранной зоны озера Байкал. Он тогда отмечал, что законодательство должно обеспечивать нормальную жизнь людей и при этом соответствовать международным требованиям к экологии. "Итоговый проект распоряжения правительства РФ был подготовлен на основе предложений правительства Бурятии", - подчеркнули в пресс-службе.

В 1999 году в России был принят закон "Об охране озера Байкал", в котором было дано описание Байкальской природной территории, а также выделено три части с различным статусом - центральная экологическая территория (ЦЭТ), зона атмосферного влияния и буферная экологическая зона. К ЦЭТ была отнесена акватория озера с островами, национальные парки, заповедники и водоохранная зона, которая была определена как суша на расстоянии 500 метров от берега озера.

В 2015 году распоряжением правительства РФ водоохранная зона, на которую распространяется полный запрет на хозяйственную деятельность, была расширена до границ ЦЭТ. В нее были включены земли национальных парков, заповедников и населенных пунктов.

Такое решение привело к тому, что местным жителям было запрещено вести хозяйственную деятельность. Кроме того, в пределах водоохранной зоны нельзя, к примеру, строить дороги, линии электропередачи, обустраивать общественные туалеты, хоронить умерших и оформлять в собственность земельные участки, на которых издавна живут люди. Под действие закона подпали около 78 тыс. жителей Бурятии.