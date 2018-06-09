Власти Улан-Удэ сообщили, что город не справляется с растущей очередью в детсады

УЛАН-УДЭ, 9 июня. /ТАСС/. Очередь в дошкольные образовательные учреждения в Улан-Удэ превышает 19 тыс. человек и прирастает почти на 1 тыс. детей ежегодно, мест в детских садах не хватает, регион пока не может выполнить майский указ президента о ликвидации очереди в дошкольные учреждения, сообщила в субботу журналистам председатель комитета по образованию городской администрации Ульяна Афанасьева.

После уже проведенной майской комплектации в детские сады 4 тысяч 183 человек в очереди остаются более 19 тыс. детей, из них в возрасте от 3 до 7 лет - 4 тыс. 223 человека.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, указ президента РФ у нас не выполняется в связи с тем, что не хватает детских садов. На протяжении многих лет они в нашем городе не строились. А сейчас у нас наблюдается большая миграция населения из села в город: отток населения небольшой, а приток очень большой. К тому же, Бурятия, как известно, входит в тройку регионов, где самая высокая рождаемость", - сообщила Афанасьева.

В этом году, в ближайшее время, по ее словам, в Улан-Удэ начнутся работы по строительству пяти детских садов: двух в 104 квартале, в микрорайоне Энергетик, в микрорайоне Левобережье и в центре города, по улице Каландаришвили. "Строительство садов, в том числе яслей, начнется во второй половине 2018 года и продолжится в 2019 году. В этом году на эти цели предусмотрено 439 млн рублей, и порядка 300 млн - в 2019 году", - отметила Афанасьева.

В ясли в текущем году в Улан-Удэ набрали около 1 тыс. детей. Еще 1,2 тыс. мест будет введено в новых детсадах.

"В последние год-два очень сильно возросла потребность в яслях. На прием [в комитет] постоянно приходят мамы, которые хотят ,чтобы даже с 1,5 лет ребенка взяли в сад, но на сегодня уставы большинства наших дошкольных учреждений гласят о том, что детей они берут 2 лет. Для 1,5 лет нужны особые условия, требования по СанПиН", - пояснила начальник отдела дошкольного образования Комитета по образованию городской администрации Эржени Будаева. С появлением новых детских садов в Улан-Удэ дополнительно будут введены более 1,1 тыс. мест для ясельных групп.