Новосибирская область потратит на выборы губернатора почти вдвое больше, чем в 2014 году

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Досрочные выборы губернатора Новосибирской области, которые состоятся 9 сентября, обойдутся в сумму около 400 млн рублей. Это почти вдвое больше, чем предыдущая кампания 2014-го года, сообщила в среду журналистам председатель Новосибирской областной избирательной комиссии Ольга Благо.

"С учетом повторного голосования в бюджете Новосибирской области заложено 407 млн 55 тыс. 200 рублей. Из них на основное голосование предусмотрено 263 млн 794 тыс. 120 рублей. <…> В 2014 году было выделено всего 226 млн, из них на основное голосование 167", - сказала она.

Благо пояснила, что 72% от общей суммы будет направлено на оплату труда сотрудников участковых и территориальных избирательных комиссий. Существенное увеличение бюджета избирательной кампании связано, в том числе с двукратным увеличением объема работы избиркомов. "Раньше участковые комиссии работали за 10 дней до дня голосования, сейчас они приступают к своей работе за 20 дней до дня голосования - то есть увеличилось в два раза", - сказала она.

Кроме того, существенное удорожание выборов, по словам председателя облизбиркома, связано с увеличением числа комплексов обработки избирательных бюллетеней (со 126 до 306) и организацией обширной сети видеонаблюдения (камерами оборудуют 866 из 2003 участков и все территориальные избирательные комиссии - прим. ТАСС).

О выборах

Досрочные выборы в Новосибирской области пройдут в связи с отставкой с этого поста 69-летнего Владимира Городецкого. Президент РФ Владимир Путин принял его отставку 6 октября 2017 года и назначил врио главы региона 46-летнего Андрея Травникова.

Ранее Травников занимал пост заместителя полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, был мэром Вологды.

Законодательное собрание региона 8 июня назначило досрочные выборы губернатора региона на 9 сентября 2018 года, в единый день голосования.