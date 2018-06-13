Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новосибирская область потратит на выборы губернатора почти вдвое больше, чем в 2014 году

Сибирь
13 июня, 10:49 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 13, июня. /ТАСС

В бюджет на эти цели заложили более 400 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Досрочные выборы губернатора Новосибирской области, которые состоятся 9 сентября, обойдутся в сумму около 400 млн рублей. Это почти вдвое больше, чем предыдущая кампания 2014-го года, сообщила в среду журналистам председатель Новосибирской областной избирательной комиссии Ольга Благо.

"С учетом повторного голосования в бюджете Новосибирской области заложено 407 млн 55 тыс. 200 рублей. Из них на основное голосование предусмотрено 263 млн 794 тыс. 120 рублей. <…> В 2014 году было выделено всего 226 млн, из них на основное голосование 167", - сказала она.

Благо пояснила, что 72% от общей суммы будет направлено на оплату труда сотрудников участковых и территориальных избирательных комиссий. Существенное увеличение бюджета избирательной кампании связано, в том числе с двукратным увеличением объема работы избиркомов. "Раньше участковые комиссии работали за 10 дней до дня голосования, сейчас они приступают к своей работе за 20 дней до дня голосования - то есть увеличилось в два раза", - сказала она.

Кроме того, существенное удорожание выборов, по словам председателя облизбиркома, связано с увеличением числа комплексов обработки избирательных бюллетеней (со 126 до 306) и организацией обширной сети видеонаблюдения (камерами оборудуют 866 из 2003 участков и все территориальные избирательные комиссии - прим. ТАСС).

О выборах

Досрочные выборы в Новосибирской области пройдут в связи с отставкой с этого поста 69-летнего Владимира Городецкого. Президент РФ Владимир Путин принял его отставку 6 октября 2017 года и назначил врио главы региона 46-летнего Андрея Травникова.

Ранее Травников занимал пост заместителя полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, был мэром Вологды.

Законодательное собрание региона 8 июня назначило досрочные выборы губернатора региона на 9 сентября 2018 года, в единый день голосования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новосибирская область
Персоны
Травников, Андрей Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскачество представило результаты исследования российского рынка пива
2
Кадыров отнесся с юмором к песне Слепакова о футболе
3
Парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной по МН17
4
СК задержал владельца лодочной станции, позволившего выйти катамарану в акваторию Волги
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
7
Трамп раскритиковал Роберта де Ниро, нецензурно выразившегося в его адрес
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости