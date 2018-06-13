Защита обвиняемого по делу о ЧП в "Зимней вишне" кемеровского пожарного обжаловала арест

КЕМЕРОВО, 13 июня. /ТАСС/. Защита начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина - одного из десяти обвиняемых по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" - направила апелляционную жалобу на решение Центрального районного суда Кемерова о продлении ареста, сообщается на сайте суда в среду.

Как сообщалось, срок содержания под стражей у Генина истекал 11 июня, 5 июня арест был продлен по ходатайству следствия еще на три месяца - до 11 сентября. Суд принял решение заочно, так как с 29 мая пожарный находился в исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве, где проходит комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

"Защитником обвиняемого Генина С. В. по уголовному делу по факту пожара в ТЦ "Зимняя Вишня" обжаловано постановление суда о продлении срока содержания под стражей", - говорится в сообщении суда. Жалоба будет направлена для рассмотрения в Кемеровский областной суд. Адвокат Генина Елена Киселева уточнила ТАСС, что пожарный еще проходит обследование в Москве, которое ориентировочно может занять еще около двух недель.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят десять человек. Восемь из них, в том числе начальник караула, были арестованы в конце марта-начале апреля: у Генина срок содержания под стражей истекал 11 июня, у остальных - 25 мая.

Центральный районный суд по ходатайству следствия всем им продлил арест еще на 3 месяца. Кемеровский областной суд 9 июня рассмотрел четыре апелляционные жалобы на это решение, но оставил его в силе.

Еще два фигуранта дела - бывший начальник ГУ МЧС Александр Мамонтов и начальник отдела областного главка МЧС Григорий Терентьев - были задержаны в конце мая. Суд по ходатайству следствия арестовал их до 25 июля, адвокаты обвиняемых также подали апелляции, даты рассмотрения пока не назначена.