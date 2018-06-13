"Красный крест" в Кузбассе перечислил по 1,1 млн рублей семьям погибших при пожаре в ТЦ

КЕМЕРОВО, 13 июня. /ТАСС/. Кемеровское региональное отделение "Российского красного креста"(РКК) перечислило по 1 млн 150 тыс. рублей семьям погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Выплаты произведены за счет средств, поступивших на благотворительный счет, сообщается на сайте организации в среду.

Пожар в кемеровском ТЦ произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек. После ЧП региональное отделение РКК открыло благотворительный счет, также была утверждена программа помощи семьям погибших и пострадавшим из-за этой трагедии.

В опубликованном отчете о промежуточных итогах реализации программы отмечается, что, по данным на 5 июня, на счет поступило 161,9 млн рублей, в том числе около 68,5 млн уже направлено на оказание помощи. "По 1 150 000 рублей за каждого погибшего при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" уже перечислены их семьям (выплаты произведены в конце мая - начале июня)", - говорится в сообщении.

Председатель кемеровского отделения РКК Елена Малахова сообщила ТАСС, что данная выплата - это единовременная помощь. "Мы поняли, что средств собрано достаточно, что мы можем в рамках этой благотворительной программы такую единовременную помощь оказать <…> Было принято решение выделить эту сумму", - сказала она.

Также благотворительные средства направляются на приобретение путевок и оплату проезда на санаторно- курортное лечение и летний отдых в Сочи, Ялту, Кисловодск, Минеральные воды, финансируются другие направления программы.

Ранее сообщалось, что семьи 60 погибших при пожаре получили по 5 млн рублей, в том числе по 1 млн рублей из федерального и областного бюджетов, по 3 млн - от основного владельца сгоревшего ТЦ.