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"Яндекс.Такси" не будет сотрудничать с водителем, отказавшимся везти инвалидов в Сибири

Сибирь
14 июня, 12:49 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 14, июня. /ТАСС

Ранее жительница Красноярска сообщила, что водитель такси отказался везти ее сестру, узнав, что речь идет о человеке с ограниченными возможностями

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КРАСНОЯРСК, 14 июня. /ТАСС/. Водитель, отказавшийся везти людей с ограниченными возможностями в Красноярске, не получит заказов в "Яндекс.Такси", сообщили представители сервиса в Facebook.

"Этот водитель больше никогда не вернется к заказам "Яндекс.Такси", такого мы не потерпим. Также передали все в таксопарк, где водитель трудоустроен, чтобы его руководство могло провести внутреннюю проверку и принять решение", - написали представители сервиса.

Ранее жительница Красноярска Марина Мышко сообщила, что водитель такси отказался везти ее сестру, узнав, что речь идет о человеке с ограниченными возможностями.

"Я вызвала такси для родителей и сестры. Машина подъехала. Пока родители спускались на лифте, позвонил водитель и сообщил, что он возле подъезда. Сказала, что родители выйдут через минуту и что это двое пожилых людей и девочка-инвалид. Далее произошло невероятное. Водитель заявил, что он инвалида не повезет", - написала Мышко на своей странице в социальной сети.

По ее словам, ее сестра не нуждалась в специальном оборудовании, о чем она сказала водителю. "Тогда водитель сказал, что они втроем должны сесть на заднее сиденье. Рядом с собой он запрещает садиться из-за соображений безопасности", - написала жительница Красноярска.

Она также отметила, что ее родителям по 60 лет, причем отчим является инвалидом второй группы после инсульта, а мать - инвалид третьей группы по зрению. "И оказывается, они потенциальная опасность!" - заключила женщина.

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