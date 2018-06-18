МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Власти Хакасии отменили особый противопожарный режим, который действовал на территории республики с 11 мая. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"В связи с улучшением пожарной обстановки в регионе особый противопожарный режим в Хакасии снят с 17 июня", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что летний пожароопасный сезон в Хакасии продолжается. "Всем нужно помнить, что огнеопасные работы, разведение костров на дачных участках и пикниках, должны проводиться в соответствии с законными требованиями в области пожарной безопасности. Нарушители будут выявлены и оштрафованы", цитирует пресс-служба начальника управления по ГО, ЧС и пожарной безопасности Хакасии Николая Старкова.