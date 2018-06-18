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Власти Бурятии просят федеральный центр исключить из Тункинского нацпарка 111 тыс. га

Сибирь
18 июня, 13:21 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 18, июня. /ТАСС

Эти земли заняты населенными пунктами и аграриями

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УЛАН-УДЭ, 18 июня. /ТАСС/. Правительство Бурятии направило в кабмин РФ письмо с просьбой исключить из границ Тункинского национального парка 111 тыс. га земель, занятых населенными пунктами и аграриями. Об этом сообщила журналистам в понедельник министр имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова.

"Мы просим исключить 111 тыс. га земель - участки из черт населенных пунктов и земли категории сельхозназначения. При этом, чтобы границы нацпарка не сокращались, правительство Бурятии предложило закрепить за нацпарком земли госзаказника Снежинский, там порядка 230 тыс. га", - сообщила Магомедова.

По ее словам, предварительно Минприроды РФ приняло такое предложение. "То есть Тункинский национальный парк получит более чем в два раза больше земель для осуществления своей деятельности именно как нацпарка", - отметила министр, добавив, что власти республики рассчитывают на принятие окончательного решения в Москве до конца 2018 года.

О ситуации в Тункинском районе глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал президенту Владимиру Путину в августе 2017 года в поселке Танхой. Он рассказал о том, что Тункинский район в Бурятии по сути полностью объявлен национальным парком, вместе с населенными пунктами, в которых проживают более 20 тыс. человек и почти треть из них стоят в очереди на получение права собственности, а из 48 школ в районе 46 не имеют оформленной земли.

Тункинский национальный парк расположен в западной части Бурятии, в долине реки Иркут, на границе с Монголией - между Байкалом и озером Хубсугул (Монголия), его площадь составляет около 1,2 млн га, большая его часть покрыта лесом. Нацпарк является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Государственный природный заказник Снежинский - особо охраняемая природная территория регионального значения, находится в соседнем с Тункинском - Закаменском районе Бурятии и занимает около 238 тыс. га.

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